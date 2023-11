"A tutto gas e senza freni" vince il premio BeneventoBraille Questa mattina a Palazzo Mosti la cerimonia di assegnazione del riconoscimento

“Condividere con il mondo dei non vedenti e degli ipovedenti, le emozioni che solo un testo letterario può dare, nella sua analisi continua e reale, attraverso la vista e il tatto”.

E' l'obiettivo del premio letterario BeneventoBraille che promuove la realizzazione dell'opera scelta in caratteri braille per i non vedenti e in caratteri grandi per gli ipovedenti.

Oggi a Palazzo Mosti la premiazione dell'ottava edizione del riconoscimento ideato da Dario D’Auria, Presidente dell’Associazione Culturale Benevento Inside, partner l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Benevento.

Libro vincitore dell'edizione 2023 “A tutto gas e senza freni” di Valerio Villoresi, Minerva editore che racconta la storia del pilota italiani Gigi Villoresi.

“Un'occasione unica – dice l'autore molto soddisfatto – un grande riconoscimento per un romanzo scritto con il cuore, prima che con la penna che ricorda un campione nazionale che è stato dimenticato, e dunque credo che questa sia una grande opportunità per far conoscere la vita umana oltre che di campione di Gigi Villoresi”.

“Felici di accogliere questo premio - ha commentanto il vicesindaco Francesco De Pierro -. Un'iniziativa che consente di raggiungere il risultato di una maggiore accessibilità, un momento importante per l'intera comunità”.