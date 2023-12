Nicola Sala di Benevento e Teatro San Carlo di Napoli: insieme per la formazione Saranno coinvolti oltre 300 studenti

Si iniziativa del Conservatorio, gli studenti del "Nicola Sala" saranno al Teatro San Carlo di Napoli per assistere alla "Turandot" di G. Puccini, spettacolo di apertura della stagione.

La proposta s'inserisce in un progetto più ampio - fortemente voluto dal Direttore Giuseppe Ilario e dalla Presidente Caterina Meglio - che pone in essere una stretta cooperazione tra il Conservatorio e il Massimo napoletano. Tale visione, improntata all’apertura e al dialogo, trova piena condivisione da parte del Sovrintendente del San Carlo, Stéphane Lissner.

La partnership attiva per la stagione 2023/2024 non solo coinvolgerà oltre 300 studenti - destinatari di abbonamenti dedicati - ma prevederà anche percorsi che interesseranno tutte le sezioni del Conservatorio: programmi di formazione, masterclass, eventi culturali e artistici, borse di studio per gli allievi meritevoli e bisognosi. Il Direttore Giuseppe Ilario conferma quindi la sua visione del Conservatorio quale luogo vitale e inclusivo, dove le esperienze artistiche e didattiche si intrecciano, valorizzando la poliedricità dei talenti. Una filosofia condivisa appieno dalla Presidente Caterina Meglio, che sottolinea l'importanza di soddisfare le esigenze della comunità artistica composta da studenti e docenti, impegnati in uno scambio continuo di sapere, arte e ricchezza umana.

In questo contesto si colloca la preziosa collaborazione con il Teatro San Carlo: un progetto ampio, che contribuirà non solo ad arricchire la programmazione didattica del Conservatorio, ma che consentirà di rinvigorire ulteriormente la vita culturale del territorio.