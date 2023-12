"Restless Souls": gli Ice-Angels 32 raccontano le inquietudini dei giovani Il gruppo sannita, dopo la parentesi estiva di “Glicemico”, torna a comporre in lingua inglese

Esce oggi “Restless Souls” degli Ice-Angels 32. La band sannita, formata da Antonio Luciano (chitarra e voce) e Gianluigi Clemente (basso), dopo le ottime recensioni ricevute per “Glicemico”, presenta il nuovo singolo “Restless Souls”.

“Restless Souls” racconta delle inquietudini dei giovani nella società moderna, di come spesso sia troppo facile cadere in brutte abitudini per trovare conforto. Tuttavia c’è sempre un modo per affrontare e superare i problemi ed il messaggio che la band intende trasmettere è: Possiamo Farcela, Insieme.

Il gruppo, dopo la parentesi estiva di “Glicemico”, torna a comporre in lingua inglese e le sonorità alternative rock dell’ inedito vanno a rispecchiare perfettamente il sound che contraddistingue gli Ice-Angels 32.

“E’ un brano spontaneo, scritto e registrato in un weekend. Il sabato pomeriggio avevamo la demo definitiva e la domenica sera era tutto pronto per il mix” ci riferisce Antonio.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Marco Borsatti nel suo nuovo studio di Bologna (tra i sound engineers più importanti del panorama discografico italiano). Il videoclip è stato girato in poche ore in auto di ritorno da Arezzo al termine delle riprese di “Glicemico”. Restless Souls è prodotto e distribuito dall’etichetta indipendente Fine Studios.