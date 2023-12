Il "Nicola Sala" porta in scena il grande Jazz Appuntamento il 21 dicembre al Teatro San Vittorino di Benevento con Luca Aquino e Ferruccio Corsi

Grande appuntamento al Teatro San Vittorino di Benevento: protagonista il Conservatorio “Nicola Sala” e la sua Jazz Band, affiancata dai M° Luca Aquino e Ferruccio Corsi. L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre, ore 19 - ingresso gratuito. L’evento s’inserisce nel cartellone di “Note di Natale”, ricca programmazione artistica promossa dall’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale, fortemente voluta dal Direttore Giuseppe Ilario e dalla Presidente Caterina Meglio. Una serata di eccezione per tutti gli amanti del jazz: giovani musicisti e artisti di caratura internazionale, insieme sul palco per regalare al pubblico grandi emozioni.

Il concerto sarà l’occasione per presentare - nella sua nuova veste di Docente - il noto trombettista Luca Aquino, a partire dall’anno accademico in corso Maestro di Tromba Jazz e Musica d’Insieme al Conservatorio “Nicola Sala”. Beneventano, Luca Aquino è tra i musicisti italiani più apprezzati nel panorama internazionale. La sua passione per la sperimentazione è tra gli aspetti più sottolineati dalla stampa di settore, che lo descrive come “l’esploratore sonoro contemporaneo”; analogamente la critica estera riconosce in lui quel particolare tratto italiano che nell’immaginario internazionale richiama il viaggio, la creatività, l’estro visionario e la bellezza.