"Note di Natale", rassegna concertistica del Conservatorio "Nicola Sala" Gli appuntamenti gratuiti toccheranno Benevento e vari centri del Sannio

Al via "Note di Natale", ricchissima rassegna concertistica promossa del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. L'iniziativa, fortemente voluta dal Direttore Giuseppe Ilario e dalla presidente Caterina Meglio, porrà in essere un fitto calendario di concerti che abbracceranno il capoluogo sannita e numerosi comuni della provincia beneventana e irpina. In programma ben venti proposte artistiche, distribuite su altrettante location, per un totale di novanta esecutori coinvolti. "Note di Natale" è molto più di una semplice serie di concerti: è un dono del Conservatorio alla comunità, un modo per celebrare le festività e creare connessioni attraverso la magia della musica.

La prima tappa di questo viaggio sonoro ha avuto luogo il 17 dicembre a San Lupo, presso la Parrocchia S. Giovanni Battista. L'evento "A Betlemme nascette nu Ninno", curato dal M° Luigi Ottaiano, ha trasportato il pubblico in un'atmosfera suggestiva, immersa nella magia delle tradizioni natalizie.

Il 18 dicembre alle 19:00, la Chiesa Santa Maria degli Angeli di Benevento ospiterà "La Messa Pastorale", progetto a cura del M° Rosa Montano.

Il 19 dicembre, l’Auditorium San Vittorino - Benevento - diventerà un crocevia di emozioni. Alle 16:00, il M° Claudio Gabriele condurrà il pubblico in un percorso originale attraverso "Flessibilità lineari", mentre alle 19:30 ci sarà la XV Rassegna organistica del Conservatorio conl’ Inaugurazione organo portativo “G. Catelli”, a cura dei M° Castaldo, Varriano e Graziadio.

Sempre al San Vittorino il 20 dicembre alle ore 19:00 avremo gli "Itinerari Musicali Sacri" proposti dal M° Rossella Vendemia.

Il 21 dicembre, un grande evento dedicato al Jazz. Alle 19.00 l’Auditorium San Vittorino vedrà l’esibizione della "Conservatorio Nicola Sala Jazz Band", guidata dai M° Luca Aquino e Ferruccio Corsi.

Nella stessa location, il 22 dicembre, ben tre appuntamenti: alle 17:00, "Note in Flauti" - promosso dai M° Maria Grieco e Franco Ascolese – alle 18:30 il quartetto d'archi: Incantamenti del Natale progetto a cura di Giovanna D’Amato alle 19:30 "Il Pop in Musica, 'GN' Solo Concert", su iniziativa del M° Marco Cataldi.

Gli eventi ricominceranno subito dopo Natale: il 27 dicembre al San Vittorino si esibiranno il quartetto di clarinetti del M° Tommaso D’Avanzo (alle 17:00) ed il “Sinera Duo"promosso dal M° Marco Cataldi (alle 19:00). In contemporanea, a Bonea, si esibirà la "Simphonic Band" del M° Vincenzo D’Arcangelo. Appuntamento anche al Santuario Maria S.S. del Taburno di Bucciano, dove alle 18.30 si terrà il concerto “A Betlemme nascette nu Ninno”.

Il 28 dicembre, "Christmas in Jazz", firmato dal M° Elisabetta Serio; appuntamento alle 19:00 al San Vittorino di Benevento.

Il 29 dicembre, musica alla Chiesa di San Giacomo Apostolo a S. Angelo a Scala con "A Betlemme nascette nu Ninno" - ore 18:30.

Il 30 dicembre, a Squillani, è attesa la "Simphonic Band" (ore 18:00); la formazione inaugurerà anche il nuovo anno: il 2 gennaio appuntamento a Faicchio.

Il 3 gennaio giornata ricca di eventi: il San Vittorino di Benevento proporrà alle 16:00 "Note di Natale con Schumann e Mozart" - progetto del M° Giovanni Veroli; alle 19:00, concerto ensemble di Sax: "Voyage, il giro del mondo in 7 note, viaggio musicale tra le culture europee ed extraeuropee", curato dal M° Giovanni Minale.Alle 19:00 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Benevento - "Verbum caro factum est" , pastorali e canti per Natale - progetto a cura del M° Antonio Varriano, in collaborazione con la classe di canto del M° Davide Ciavarella .

Alle 18.30, a Montesarchio, si esibirà l’"Orchestra di chitarre" del M° Mario Fragnito.

Il 4 gennaio, doppio evento al San Vittorino: alle 17:00, "Felix Mendelssohn e Robert Schumann: due Romantici" - coordinato dal M° Rosalba Novelli - seguito alle 19:00 da "Schumann - Canti dell'aurora e Novellette", a cura del M° Paolo Vergari . Nel mentre, a Capraglia Irpina, è attesa l’"Orchestra di chitarre" del M° Mario Fragnito.

Giornata intensa anche il 5 gennaio, con appuntamenti alla Chiesa dell’Annunziata di Rotondi - "A Betlemme nascette nu Ninno" (ore 18:30) - a San Lorenzello - con l’Orchestra di Chitarre (ore 18:30) - e al San Vittorino di Benevento, con “Ladies Snow Ladies Swing”, progetto del M° Antonino Armagno (ore 19.00).

Al San Vittorino il 7 gennaio gli ultimi due eventi del ricco cartellone: alle 17.00 "La sonata per pianoforte e violino a fine '700”, a cura del M° Rosa Montano; alle 19.00 “Sotto le stelle di Natale” - progetto del M° Natalia Ceaicovschi.