Pace in Terra Santa: il concerto "Il tempo dell'attesa" a Benevento Organizzato dai cavalieri dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Si terrà il 29 dicembre nella Basilica di San Bartolomeo di Benevento il concerto "Il Tempo dell'Attesa", a cura di Angela Ilenia Adamo con la partecipazione del Maestro Innocenzo Iannitelli, al piano e agli arrangiamenti e di Michele Pucillo (voce e chitarra) con la partecipazione straordinaria di Gabriele Pucillo. Un concerto che punta alla pace in terra santa ed è organizzato dai cavalieri dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con la delegazione di Benevento guidata da Riccardo Derna. Nel merito la delegazione sannita dice: " "Sant'Agostino ci ricorda: "Chi canta, prega due volte" - La musica e il canto sono da sempre legati alla preghiera. Raccogliendo l'invito di Papa Francesco di pregare per la Pace in Terra Santa, noi Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro, rispondiamo Si! Vi aspetto numerosi con le vs famiglie e amici Venerdi 29 Dicembre ore 19:00 Basilica di San Bartolomeo (corso Garibaldi)"