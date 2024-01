Il Canto Beneventano per festeggiare la conclusione del tempo di Natale Domenica 7 gennaio nella cornice mistica del Convento San Francesco in piazza Dogana

Domenica 7 gennaio nella cornice mistica del Convento San Francesco in piazza Dogana la Schola Cantorum “OrbiSophia” offre un momento di preghiera “Hodie XPISTUS natus est” per festeggiare la conclusione del Tempo di Natale con le antichissime preghiere del Canto Beneventano, un canto liturgico monodico della Chiesa cattolica nato sotto dominio dei longobardi nel VII in Italia meridionale. Durante la serata sarà raccontata la storia del foglio 202 del Manoscritto BEN35 di una importanza unica per tutti i beneventani e per la storia sonora spirituale di questa città. Il foglio 202 del Ben 35 conserva la Messa di Natale, diventando unico documento che attesta la presenza del rito autoctono della Chiesa beneventana di quel epoca.