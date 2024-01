Addio a Elsa Maria Catapano, presidente emerita della 'Dante Alighieri" L'annuncio del Comitato di Benevento: reso la Dante autorevole punto di riferimento del territorio

“La nostra cara Presidente Emerita, la professoressa Elsa Maria Catapano, non è più. Protagonista assoluta del comitato di Benevento, è stata un motore infaticabile di iniziative culturali, di relazioni umane e professionali che hanno reso la Dante di Benevento un autorevole punto di riferimento del territorio”. A darne notizia è il Comitato di Benevento della società Dante Alighieri che aggiunge: “Ci mancheranno la sua presenza, il suo orgoglio, la sua passione, la sua determinazione. Conserviamo e a lei dedichiamo l'iniziativa programmata per il 4 gennaio presso la libreria Masone. Lei avrebbe voluto così e avrebbe partecipato se avesse potuto, perché la Dante era la sua vita. Nella foto il suo ultimo intervento alla festa che il comitato organizzò in suo onore il 9 giugno 2023.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 5 gennaio, alle ore 11 presso la Chiesa di S. Gennaro a Benevento”.