Rubano (FI): "Teatro Comunale: il mio impegno c'è. Mi esprimerò a fine iter" "False le accuse di disinteresse: le barzellette le lascio a chi insegue obiettivi familiari"

"Chi mi rivolge accuse in merito all’attribuzione della qualifica di monumento nazionale del Teatro Comunale di Benevento non ha la benché minima idea delle procedure parlamentari. Per ora sorrido poiché sto seguendo il provvedimento come un parlamentare deve fare nel rispetto delle proprie funzioni e competenze. Quando in aula si entrerà nel vivo dell'esame mi esprimerò sul merito e con carte alla mano circa l’impegno mio e degli uffici legislativi del gruppo di Forza Italia.

Per quanto concerne l’impegno che metto in campo per il territorio, inviterei chi parla a recarsi presso la sede di Confindustria di Benevento e chiedere quale è stato il mio impegno nel seguire l’iter che di recente ha determinato il finanziamento del progetto pilota SITUS da parte del Ministero delle Imprese e Made in Italy. Dopo aver recepito la risposta, inviterei costoro a uniformarsi alle parole di ringraziamento ricevute per le vie brevi dal presidente di Confindustria. Sono convinto che avranno puntuale onestà nel riconoscerlo.



Invito inoltre chi mi accusa senza sapere e/o senza attendere le dovute tempistiche parlamentari, ad avere con il il deputato del territorio una interlocuzione meno sofferente e più costruttiva almeno su temi di interesse generale, perché potremmo fare tanto per la città di Benevento. Dalla mia parte, oltre alla disponibilità e all’impegno, posso mettere a disposizione rapporti di fiducia e di collaborazione con autorevoli esponenti di questo Governo a cui io faccio riferimento, al fine di raccogliere risultati significativi. C’è tanto altro da poter dire e che sicuramente dirò nel momento che riterrò più opportuno.

Parliamo di cose serie, le barzellette lasciamole a chi con la sua attività politica insegue solo obiettivi familiari, senza nemmeno più successo” così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia