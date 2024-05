Conservatorio: via alle nuove ammissioni agli oltre 100 corsi Caterina Meglio: "Tanti punti di forza: ospitiamo giovani musicisti da tutto il mondo"

Via libera dal Conservatorio Statale di Benevento “Nicola Sala” alle nuove ammissioni per l’anno accademico 2024/2025. Previsti nei mesi di maggio e giugno specifici “Open day” dedicati ai diversi settori disciplinari.

Innovazione nella didattica, respiro internazionale e tecnologie all’avanguardia rappresentano il valore aggiunto per gli oltre cento corsi di laurea (triennali e biennali) che consentiranno agli studenti dell’Istituto sannita, presieduto da Caterina Meglio e diretto da Giuseppe Ilario, di acquisire conoscenze, strumenti e tecniche per competere sul mercato della musica. Accanto agli indirizzi più classici (dal canto alla chitarra, dall’arpa al pianoforte), ecco allora percorsi accademici al passo con i tempi come la musica elettronica, il corso di tecnico del suono o quello di filmmaker. Forte del suo studio di registrazione, intitolato al musicista jazz italoamericano Mike Mosiello, il “Nicola Sala” di Benevento può infatti vantare una vasta esperienza nella produzione discografica sia multimediale che tradizionale.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno. Sul sito conservatorio.bn.it sono già presenti tutte le indicazioni per poter inoltrare la domanda di ammissione. Nell’avviso firmato dal direttore Giuseppe Ilario si ricorda che “le commissioni si riservano la facoltà (in caso di non idoneità), di poter ammettere il/la candidato/a ad un corso di livello immediatamente inferiore o poter indicare altra disciplina dove risulta un numero maggiore di posti disponibili senza obbligo di ulteriore versamento della tassa di iscrizione”. Ulteriori disponibilità di posti saranno comunicate entro il 30 settembre.

“Benevento ha tanti punti di forza nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Il nostro Conservatorio ospita giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, con una forte presenza asiatica che testimonia una volta in più il profilo internazionale del Nicola Sala. Da noi è possibile studiare, esercitarsi, conciliare attività di formazione e tempo libero in un contesto sereno e allo stesso tempo sfidante, con masterclass tenute da artisti di successo, attività concertistiche e grandi eventi che fanno del Conservatorio un punto di riferimento europeo, e non solo, della scena culturale. Nuove tecnologie e respiro internazionale sono le nostre armi vincenti”, è il commento di Caterina Meglio, presidente del Conservatorio.

“Fare della passione per la musica un lavoro, il lavoro del futuro, è lo slogan scelto per questa campagna di immatricolazioni. L’obiettivo principale è trasformare il Conservatorio di Benevento, con i suoi spazi, i docenti sempre al passo con i tempi e gli indirizzi innovativi una grande cassetta degli attrezzi, da cui giovani di tutto il mondo possono attingere per prepararsi alla sfida del mercato e del lavoro. E’ fondamentale non perdere di vista il traguardo, riuscire a formare i talenti, dare loro la possibilità di esprimersi liberamente e far sì che possano vivere di musica e di cultura. Che è meraviglioso”, ha aggiunto il direttore Giuseppe Ilario.