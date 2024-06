Premio Strega: ecco i finalisti dell'edizione 2024 La sestina proclamata al Teatro Romano di Benevento

Paolo Di Paolo - Romanzo senza umani (Feltrinelli); Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori);

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

Sono i sei autori finalisti alla 78esima edizione del Premio Strega, il riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento.

La proclamazione al Teatro Romano di Benevento in una serata condotta da Stefano Coletta che ha permesso al pubblico di ascoltare i 12 autori in gara: Sonia Aggio, Nella stanza dell’imperatore (Fazi)

Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti)

Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli)

Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi)

Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax)

Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi)

Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM)

Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani)

Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli)

Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori)

Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio)

Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo)

Ora l'attesa è tutta per la proclamazione del vincitore 2024 nella serata finale, che si terrà giovedì 4 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3, e per la quale sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria.