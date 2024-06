Bct: incanta il mondo Disney e la simpatia di Diana Del Bufalo, stasera Belen Serata tutta al femminile con Parodi, Porcaroli e Sastri

Parte alla grande il Bct, l'ottava edizione del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, dribbla il maltempo e vince.

L'incanto del mondo di Walt Disney, la simpatia travolgente di Diana Del Bufalo e la professionalità dell'Orchestra Filarmonica di Benevento hanno materializzato una vera magia neutralizzando una serata non proprio estiva e tutt'altro che piacevole, con la pioggia sempre pronta a fare capolino.

Eppure il Teatro Romano era gremito per “I sogni son desideri”, la produzione ispirata alle opere, ai personaggi e alle musiche intramontabili di Walt Disney per la regia di Antonio Frascadore, con l'Orchestra Filarmonica di Benevento, la voce narrante di Francesco Pannofino, voce di Diana Del Bufalo, il coro ANIMEniacs Corp, Club Ginnastico di Benevento, direzione di Marco Attura e arrangiamenti di Alessandro Verrillo.

Uno spettacolo che ha fatto cantare e ballare attraverso le colonne sonore dei grandi classici, i 100 anni della Walt Disney Company che, con il suo magico mondo, ha fatto sognare intere generazioni.

Questa sera poi il festival entra nel vivo con una giornata tutta al femminile. A Piazza Roma (21.30) una delle conduttrici televisive più amate d’Italia, Belen Rodriguez racconterà, in un incontro da non perdere, la sua vita sotto i riflettori, tra tv, cinema e imprenditoria.

A Piazza Santa Sofia (22.00), una delle giovani attrici più talentuose della scena artistica italiana: Benedetta Porcaroli, che parlerà del suo percorso costellato di successi e presenterà il suo ultimo film, Vangelo secondo Maria, diretto Paolo Zucca, di cui è protagonista insieme ad Alessandro Gassmann.

Cristina Parodi, uno dei volti più noti ed eleganti del piccolo schermo, incontrerà il pubblico in Piazza Federico Torre (21.15) per un dialogo dedicato alla sua carriera, al ruolo centrale che ha avuto nel mondo dell’informazione e dell’intrattenimento.

A seguire (alle 22, ancora in piazza Torre), una delle più grandi interpreti di cinema e teatro, Lina Sastri, presenterà il suo esordio alla regia La Casa di Ninetta, un racconto autobiografico tratto dal suo omonimo libro.