Da Bonolis a Claudio Amendola: il Bct verso il gran finale Tanti protagonisti al Festival del cinema e della Televisione

Entra nel vivo il Festival Benevento Cinema e Televisione. L'ottava edizione del Bct ha offerto una nuova interessante serata in cui ogni piazza ha regalato la possibilità di approfondire la conoscenza dei personaggi preferiti del piccolo e del grande schermo.

Dall'ironia irresistibile di Paolo Bonolis, a Serena Bortone che in piazza Santa Sofia ha presentato il suo esordio letterario Amore, senza limiti. Un libro apprezzatissimo dal pubblico, come ha dimostrato il lungo elenco di lettori che hanno atteso per il firma copie dopo l'incontro.

E poi l'energia contagiosa e divertente di Gabriele Corsi e Vincenzo Ferrera, il Beppe di Mare Fuori. Ma non sono mancati momenti necessari dedicati all'impegno e all'attualità come Food for profit, il documentario per la regia di Giulia Innocenzi sugli allevamenti intensivi e Mur, il documentario che Kasia Smutniak ha dedicato al muro anti-migranti alzato dal governo polacco al confine con la Bielorussia, vincitore del Nastro d’Argento Miglior Documentario 2024 per il “Cinema del Reale”. All’attrice è stato assegnato il Premio Speciale “Valentina Pedicini”.



E sarà un sabato serata speciale quello in programma per oggi con Furkan Palali, l’attore turco che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua interpretazione nell’acclamata serie tv Terra Amara dove veste i panni di uno dei personaggi più amati: Fikret Fekeli Yaman.

In programma a Piazza Roma l’incontro con uno dei nomi più eclettici del panorama cinematografico e televisivo, Claudio Amendola. L’attore, regista e conduttore celebrerà i suoi oltre quarant’anni di carriera. Uno dei pasticceri più famosi d’Italia, Damiano Carrara, incontrerà il pubblico in Piazza Federico Torre per parlare della sua recente esperienza a Pechino Express, il programma che lo ha incoronato vincitore insieme a suo fratello Massimiliano. A seguire l’attrice Martina Stella, racconterà la sua vita tra piccolo e grande schermo.