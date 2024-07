Premio Strega: cresce l'attesa per la finale Domani al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Cresce l'attesa per la serata finale del Premio Strega, in programma domani ( 4 luglio) al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sede dal 1953 dell’atto conclusivo del riconoscimento letterario.

Benevento e i suoi appassionati lettori partecipano all'evento che ha con il capoluogo sannita un forte legame.

Stamattina durante la conferenza stampa di presentazione della serata finale, sono intervenuti Luana Toniolo, direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento e Lorena De Vita, dell’Ufficio Sponsorships di BPER Banca.

I finalisti dell'edizione 2024

Nella seconda parte della conferenza stampa, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, ha presentato la sestina finalista, annunciata lo scorso 5 giugno proprio al Teatro Romano di Benevento: Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli); Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile (Einaudi); Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax); Raffaella Romagnolo, Aggiustare l’universo (Mondadori); Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio); Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo).

La giuria

Il Premio sarà assegnato da una giuria composta dai voti dei 400 Amici della domenica, a cui si aggiungono come di consueto 245 voti espressi da studiosi, traduttori e intellettuali italiani e stranieri selezionati da 35 Istituti italiani di cultura all’estero, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria e 25 voti collettivi espressi da scuole, università e gruppi di lettura, tra cui i circoli costituiti presso le Biblioteche di Roma.

Torna lo spoglio dal vivo

Novità di questa edizione sarà il ripristino dello spoglio dal vivo. Gli ultimi cento voti saranno scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore. In assenza della scrittrice premiata nella precedente edizione, Ada d’Adamo, scomparsa il 1° aprile dello scorso anno, sarà il direttore della Fondazione Bellonci a presiedere il seggio. La scelta di una doppia conduzione, che vede per la prima volta sullo stesso palco due presentatori già coinvolti in diverse edizioni del Premio (Geppi Cucciari, 2021-2023; Pino Strabioli, 2016 e 2019), comporterà una novità anche nella struttura della serata: le interviste alle autrici e agli autori della sestina, solitamente ospitate nella loggia dell’Ammannati, si svolgeranno sul proscenio, in favore della platea. È stata l’occasione per ripensare l’evento come uno spettacolo, installando a supporto della fruizione dal vivo due ledwall collocati ai lati del palco.

Lo Strega tour

Anche quest’anno le autrici e gli autori finalisti sono stati impegnati in un fitto Strega Tour, incontrando i lettori in 18 tappe, di cui una all’estero presso l’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Il viaggio proseguirà per la vincitrice o il vincitore della LXXVIII edizione toccando il 7 luglio Lonato del Garda, il 9 luglio Roma (Festival Letterature), il 21 luglio il Festival della Marina di Villasimius, il 26 luglio Vieste (Il Libro Possibile), il 3 agosto Marciana Marina, l’8 agosto Cortina d’Ampezzo (Una Montagna di Libri), per poi riprendere alla fine del mese e concludersi in autunno. Il Premio Strega cerca da sempre uno scambio con le altre forme d’arte. Dal 2018 viene assegnato un premio ai finalisti, risultato di un concorso di idee, Strega BPER Art, indetto da BPER Banca e rivolto a tutte le Accademie di Belle Arti statali per la realizzazione di una scultura ispirata al mestiere di scrivere e all’importanza della promozione della lettura. La sestina 2024 riceverà un’opera realizzata da Giulio Fulignati, studente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, il cui titolo è Il Noce, così descritta dall’autore: «Il corpo principale dell’opera è sostenuto da una base di alabastro bianco. Su di esso spicca la lettera “S” del Premio Strega, color bronzo. Sempre di color bronzo si erge dal piedistallo una forma circolare divisa in tre sezioni. Il tutto ha la texture di una corteccia, ispirazione ricavata dai sabba delle streghe di Benevento che si svolgevano attorno a un albero di noce. Al centro dei tre dischi è infine intagliata la punta di una penna stilografica, strumento iconico dello scrittore». Nel 2016 nasce Streghe d’autore, un progetto attraverso il quale alcuni dei migliori illustratori italiani – Alessandro Baronciani, Emanuele Fior, Riccardo Guasco, Lorenzo Mattotti, Franco Matticchio, Emiliano Ponzi, Elisa Seitzinger e Olimpia Zagnoli – hanno realizzato il manifesto del Premio ispirandosi liberamente al disegno di Mino Maccari sulla prima urna di voto, utilizzata dal 1947 al 1980. L’illustrazione di questa edizione è di uno dei più noti artisti attivi nella moda e nell’editoria, Andrea Tarella, la cui Strega d’autore allestisce un immaginario composito di idee, storie e personaggi germoglianti da una testa immersa in un sogno notturno.

Premio Strega Poesia

La conferenza stampa odierna è stata anche l’occasione per annunciare la collaborazione con il MAXXI L'Aquila e il Comune dell'Aquila: il prossimo 11 luglio, alle ore 19, nella piazza antistante il MAXXI L’Aquila – Museo nazionale delle arti del XXI secolo verrà proclamata la cinquina finalista della seconda edizione del Premio Strega Poesia. Alla serata saranno presenti i dodici candidati, i quali leggeranno alcuni testi tratti dalle opere in gara con le sonorizzazioni e gli interventi musicali di Andy dei Bluvertigo. Un’ampia giuria composta da circa 100 personalità della cultura determinerà l’opera vincitrice che verrà proclamata il prossimo 9 ottobre a Roma, al Parco archeologico del Colosseo. I giurati riceveranno i libri grazie alle Librerie Feltrinelli e potranno esprimere la loro preferenza tramite voto telematico. La cinquina sarà quindi ospite in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura. Queste le tappe: 12 luglio a Civitavecchia, ore 21, Cittadella della Musica; il 2 e 3 agosto, a Festambiente Sud, Foresta Umbra. Seguiranno altri appuntamenti a settembre: il 17 sarà al Gabinetto Vieusseux a Firenze e il 21 e 22 al festival Pordenonelegge.