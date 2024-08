Cappa: "Ribadisco: Fuschini ha fatto un minestrone indigesto sul turismo" Prosegue il botta e risposta sulla questione musei

"Sappiamo leggere benissimo: ribadiamo che il consigliere provinciale di Forza Italia o per insipienza o peggio per consapevole volontà di diffondere messaggi tanto velenosi quanto inutili e sbagliati, ha messo insieme un minestrone indigesto sul Turismo. La realtà - che distorce chi si crogiola in assurde polemiche - è una sola: stiamo lavorando bene, con idee innovative e nell'interesse della città", lo dice in una nota l'assessore al Turismo Attilio Cappa.