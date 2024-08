Benevento città Spettacolo: domani parte la 45esima edizione Dalla vincitrice dello Strega a Umberto Smaila

Prende il via domani la 45^ edizione del Festival "Benevento Città Spettacolo", dal titolo "Costruzione Sentimentale”, affidato alla direzione artistica di Renato Giordano, organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, con il contributo della Regione Campania e di Scabec.

Il Festival si aprirà alle ore 18:30 presso il foyer del Teatro Comunale V. Emmanuele con l'inaugurazione di una mostra speciale dedicata al 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

A seguire, i partecipanti potranno dirigersi verso il Giardino del Mago, che riapre in occasione del festival, per il primo appuntamento di "Sorsi e Discorsi", una rubrica giornaliera che si terrà fino al 1° settembre. Il primo appuntamento sarà dedicato al “Festival incontra la stampa” con la performance musicale di Giuseppe Capriello Quartet.

Porte aperte al Teatro Comunale “V. Emmanuele” anche per la mostra “we love Enzo in foto e senza” in omaggio ad Enzo Moscato e Terre Emerse a cura di Chroma. Ma ci saranno anche tante altre mostre in Cartellone.

Le attività della serata continueranno in diverse location del festival, tra cui Piazza F. Torre, Hortus Conclusus, Spazio Eventi, Cortile della Rocca dei Rettori, Piazza Santa Sofia e Piazza Roma.

A Piazza Torre, alle ore 20:00, si terranno i primi due appuntamenti di Piazze d'Autore, la rassegna letteraria del festival. Il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, presenterà il suo libro “Il Mondo Capovolto”. Seguirà, alle ore 21:30, l'incontro con la vincitrice del Premio Strega 2024, Donatella Di Pietrantonio, che presenterà il suo libro “L'età fragile”. L’organizzazione informa che, in caso di avverse condizioni meteo, gli appuntamenti di Piazze d’Autore si terranno presso il Teatro Comunale “de La Salle” (già Teatro De Simone). Al termine degli appuntamenti di Piazze d’Autore, il palco di Piazza Torre continuerà a regalare intrattenimento con Eneri “C’era una volta”.

Presso l'Hortus Conclusus, gli amanti del teatro potranno assistere allo spettacolo “Ipazia” di Roberta dei Colli (Ingresso con biglietto). Dalle ore 22:30, invece, lo Spazio Eventi ospiterà il primo appuntamento di “Spazio Cinema” con la proiezione di C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

La serata proseguirà con musica e divertimento a Piazza Roma con Umberto Smaila & Band, dalle 22:30 largo ai giovani con Rap in town. In Piazza Santa Sofia, a partire dalle 22:30, si terrà l'esilarante spettacolo della beneventaneità con Rich Ricciolino.