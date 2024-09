"Danzare per la vita": le stelle del balletto in scena per l'evento benefico Raccolta fondi per le iniziative di Carlo Iannace, per prevenzione tumore al seno

“Danzare per la vita” è il titolo emblematico scelto dalla compagnia di danza Balletto di Benevento per la Gran Soirèe di Balletto presentata oggi a Palazzo Mosti e in programma sabato sera, alle 20, al Teatro Comunale di Benevento.

Un evento benefico per raccogliere fondi da destinare ai progetti che sostengono le iniziative del dottore Carlo Iannace, impegnato in prima linea nella prevenzione e nella cura del tumore al seno.

“Una necessità nata dalla storia di una giovane donna del mio mondo – ha spiegato la direttrice artistica del progetto Carmen Castiello – che dopo aver fatto il percorso con il dottor Carlo Iannace e il suo gruppo mi ha chiesto di far qualcosa per ringraziarli e contribuire all'impegno di questi volontari. Ho pensato a qualcosa di solenne perché, nella mia carriera di maestra di danza, ho visto come questo problema ha toccato molte persone e molte famiglia e ho sentito che era arrivato il momento di parlarne ponendo l'arte a servizio di una causa così importante”.

E la serata, presentata da Lella Preziosi, si aprirà con la lettura di alcuni racconti tratti dal libro di Emilia Tartaglia Polcini “L'Istinto di Lara”, protagonisti gli attori Peppe Barile e Maurizio Tomaciello, letture a cura di Linda Ocone.

Quindi spazio alle stelle della danza. In scena Antonella Albano, prima ballerina teatro alla Scala, Gioacchino Starace, solista Teatro alla Scala, Anbeta Toromani, ballerina freelance, Alessandro Macario, ballerino free lance, Odette Marucci, former ballerina solista del Teatro dell'Opera del Cairo, attualmente prima ballerina del Balletto di Benevento e Hassan Awad former primo ballerino del Teatro dell'opera del Cairo, attualmente primo ballerino balletto di Benevento.

Alla presentazione oltre a Carmen Castiello, direttrice artistica dell’evento, Carmen Coppola, Assessore alle politiche sociali del Comune di Benevento, e i rappresentanti delle diverse associazioni che hanno promosso il progetto: Erminia Mazzoni, Presidente Rotary-Sezione di Benevento , Rossella Del Prete, Presidente FIDAPA Sezione di Benevento, Stefania Pavone, Presidente Lion’s Sezione di Benevento, Mariateresa Spina, Presidente Lion’s Arco Traiano.

Mentre a chiarire la destinazione del ricavato Carmelina Di Grezia, Presidente di Amos Partenio, una delle dieci associazioni che seguono il dottore Iannace nelle giornate di prevenzione.

“Tra i progetti che portiamo avanti ogni anno con il dottore Iannace c'è 'Sette passi per un sorriso' – ha spiegato Di Grezia –, si tratta di una raccolta fondi per bambini autistici e per i pazienti del Pausilipon a cui sarà destinata la donazione proveniente da questa iniziativa”.