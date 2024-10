Benevento Social Film Festival ArTelesia: c'è la serata di premiazione Stasera al Teatro Comunale

Il Benevento Social Film Festival ArTelesia è pronto per la gran serata di premiazione di questa sera, sabato 12 ottobre, che andrà in scena

sul palco del Teatro Comunale di Benevento a partire dalle ore 20:30 (Ingresso libero al pubblico).

Nella giornata di ieri, infatti, è conclusa la quinta e ultima matinée con gli studenti delle scuole: Istituto Comprensivo “F. Torre”; Istituto Comprensivo “JF Kennedy”; Convitto “Pietro Giannone”; Istituto Comprensivo di Montemiletto.

Gli appuntamenti con gli alunni si sono conclusi con il regista Fabio Massa e l’attrice Faty Ba, che hanno presentato il loro film "Global Harmony", un’opera che porta con sé un forte messaggio sociale e un invito a promuovere l'armonia globale.

Un ringraziamento speciale va a Jacopo Gubitosi, General Manager di Giffoni, che ha annunciato l’apertura di un canale dedicato al Social Film Festival ArTelesia per la selezione di tre giurati provenienti dai nostri studenti, quale primo passo per un nuovo progetto di collaborazione tra il Giffoni ed il SFFA. Gli studenti hanno partecipato attivamente, esprimendo il loro giudizio per l’ultimo

turno delle votazioni della sezione “School & University”.

Le premiazioni per le sezioni in concorso si terranno nella gran serata di questa sera, condotta da Adriana Volpe.

Saranno premiati:

- Miglior cortometraggio, miglior regia e migliore sceneggiatura – Sezione Divabili

- Miglior cortometraggio, miglior regia, miglior lungometraggio – Sezione Filmmaker

- Premio Cortincarcere

- Premio Antinoo Movie

- Premio Assanti

- Miglior cortometraggio, Sezione School and University, Giuria Scuola Secondaria

- Miglior cortometraggio, Sezione School and University, Giuria Scuola Primaria

- Premio Troisi International per la miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista

Per questa edizione inoltre il Festival ha scelto di premiare i dirigenti scolastici delle scuole che hanno supportato il SFFA, condividendone la mission e le finalità pedagogiche. Nel corso della serata, inoltre, saranno consegnati anche i premi SFFA a: Valeria Pacelli, giornalista; Barbara Masseiur, docente e scrittrice; Angelo Spagnoletti, attore.

La XVI edizione del Social Film Festival è organizzata dall’Associazione Libero Teatro APS e con la compartecipazione del Comune di Benevento, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da Film Commission – Regione Campania e con la collaborazione del Cesvolab Irpinia- Sannio.