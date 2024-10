Centinaia di ragazzi per il progetto di educazione di Patrizio Oliva Lo spettacolo del campione partenopeo di pugilato al Teatro Comunale

Centinaia di alunni dell’istituto alberghiero Le Streghe di Benevento hanno assistito alla quarta tappa del tour Educazione, Formazione e Valore di Patrizio Oliva al Teatro Comunale di Benevento. Una platea attenta che ha ascoltato la storia raccontata dal campione di pugilato napoletano e ha partecipato al dibattito che ha seguito lo spettacolo, che ha visto sul palco, insieme con Oliva, il giornalista Cristiano Vella, l’organizzatore della tournee, Maurizio Marino, e l'attrice Rossella Pugliese, che ha interpretato nello spettacolo la madre del campione.

"È stata una splendida giornata - spiega l'organizzatore Maurizio Marino -. Abbiamo riempito il teatro con un'ampia adesione delle scuole a conferma dell’importanza del messaggio che questo spettacolo vuole trasmettere ai giovani".

"La strada della legalità è la strada della libertà - ha aggiunto Patrizio Oliva -. Non c'è più dialogo tra genitori e figli nell'età più delicata, quella in cui è più facile che dai social arrivino anche messaggi sbagliati. Per i giovani è un momento di grande difficoltà perché crescono senza regole e spesso in un contesto sociale difficile. Proprio loro, invece, devono essere forti e saper accettare le proprie fragilità trasformandole in punti di forza”.

Il progetto è realizzato dall’Associazione Culturale Arteteca con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, con il patrocinio dell’Unione Stampa Sportiva Italiana e con il sostegno di Union Gas e Luce. Dopo le tappe di Napoli, Avellino, Salerno e Benevento, sono previste altre quattro date: Caserta il 30 ottobre (Teatro Comunale); Bari il 7 novembre (Teatro Kismet); Genova il 12 novembre (Teatro della Gioventù); chiusura a Roma il 17 dicembre (Teatro Ghione).