Domeniche al Museo: ingresso gratis e 'un tè letterario' al Teatro Romano Ingresso gratuito anche il giorno successivo in occasione della Giornata dell'Unità nazionale

Il 3 novembre 2024 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Il Teatro Romano di Benevento per l’occasione propone “Un tè letterario al teatro”, dove tutti potranno partecipare, portando con sé una tazza, per gustare una tisana o un tè in compagnia, e un libro da cui leggere brani da condividere con gli altri. Letture, commenti e discussione in una sorta di salotto letterario, animato dalla forza della parola scritta, che porta con sé libertà di pensiero e di espressione. L’amore per la lettura in un luogo di spettacolo: un’occasione completa per immergersi nell’arte e nella storia senza dover mettere mano al portafoglio, un’opportunità per scoprire o riscoprire le meraviglie del nostro patrimonio culturale. In caso di pioggia l’evento si svolgerà negli ambulacri del teatro.

Il giorno 4 novembre, in occasione della “Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate”, l'ingresso al Teatro Romano di Benevento sarà gratuito con apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ultimo ingresso ore 17.20.