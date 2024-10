Evento di lancio dell'horror Netflix "Darkside Witches II" Domani, ore 20, Teatro de La Salle di Benevento. Ingresso gratuito per il via alle riprese

Si terrà domani, giovedì 31 ottobre, alle ore 20, presso il foyer del Teatro de La Salle, in via Niccolò Franco 18, l’evento di lancio del film “Darkside Witches II”, organizzato dal regista Gerard Diefenthal e dal produttore Guido Costante, in compartecipazione con il Comune di Benevento. L’evento, con ingresso gratuito, sarà l’occasione per brindare all’inizio delle riprese, che partiranno prossimamente in città. Alla serata parteciperanno alcuni attori dell’horror sulle streghe che sarà distribuito da Netflix. In occasione della festa di Halloween, chi vorrà potrà scattare un selfie in maschera davanti al photocall.