L'associazione 'Benevento in centro' presenta Halloween nel Centro Storico All'insegna del divertimento, musica e spirito di comunità

Il centro storico si prepara a trasformarsi in un luogo incantato per il weekend di Halloween, con una serie di eventi che promettono di attrarre visitatori di tutte le età. I locali del centro che presto si uniranno nell'associazione del "Benevento in Centro" hanno organizzato un ricco programma di animazione, musica e intrattenimento per festeggiare questa ricorrenza tanto attesa, creando nelle piazzette e nei vicoli un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Non mancheranno attività per i più piccoli, tra cui laboratori di trucco e giochi, rendendo l'evento accessibile a tutta la famiglia.

"Questo weekend - spiegano gli organizzatori - promette di essere un’occasione imperdibile per vivere la magia di Halloween nel cuore della città, unendo divertimento, musica e spirito di comunità".