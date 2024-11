Benevento Città Spettacolo Teatro: sul palco Biagio Izzo Grande successo per la campagna abbonamenti

Si inaugura questa sera presso il Teatro Comunale "V. Emmanuele"; di Benevento la nuova stagione teatrale 2024/2025 di Benevento Città Spettacolo Teatro, diretta da Renato Giordano, con il primo spettacolo in scena: L'arte della truffa, con Biagio Izzo, per la regia di Augusto Fornari. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, segnando un grande successo per l'inizio della stagione.

Con il dato di 164 abbonamenti sottoscritti, la nuova stagione teatrale ha già riscosso un forte apprezzamento da parte del pubblico.

"Un risultato che ci rende felici ed orgogliosi. - dichiara il presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci - È un dato che testimonia l’amore della città per il teatro, nonché il gradimento riscosso della programmazione proposta. Nel corso della gestione della Fondazione, il teatro ha registrato 105 aperture tra eventi e spettacoli, dimostrando di essere uno spazio culturale vivo e abitato. Siamo soddisfatti e questo risultato, che è un ulteriore incentivo a proseguire su questa strada insieme al nostro CdA e comitato d’indirizzo".

Considerata la grande richiesta, la Fondazione ha deciso di proseguire la campagna abbonamenti, che ripartirà il 6 e fino al 13 novembre. Sarà possibile sottoscrivere le tessere 7 spettacoli ad un prezzo di listino ridotto di una quota spettacolo rispetto al listino abbonamenti precedentemente comunicato.

A partire dal 14 novembre, inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli in programmazione, attraverso i punti vendita ed il circuito online I-Ticket. La rassegna Città Spettacolo Teatro è organizzata dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo, con il contributo di “Pastificio Rummo”.