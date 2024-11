"Luogo comune": focus sul poemetto di Thomas S. Eliot con Elena Intorcia Giovedì (ore 17.30) nella “Stanza per la Poesia”, in Biblioteca Provinciale a Benevento

Il secondo incontro del ciclo “Luogo comune”, di cui è curatore il professor Nicola Sguera, sarà dedicato al poemetto di Thomas S. Eliot

“The Waste Land” (La terra desolata o devastata), uscito nel 1922 e considerato uno dei vertici della poesia novecentesca. Ad introdurne la

lettura sarà la professoressa Elena Intorcia, docente di Lingua e Cultura Inglese presso il Liceo Classico “P. Giannone” e Professore a contratto di Lingua e Traduzione Inglese presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio.

Lo rendono noto Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale), promotori della iniziativa.

L’incontro è in programma per giovedì prossimo, 14 novembre (ore 17.30) nella “Stanza per la Poesia”, ubicata all’interno della Biblioteca

Provinciale di Benevento.

Elena Intorcia, laureata in Lingue e Letterature straniere (Università degli Studi di Salerno), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Studi culturali e postcoloniali del mondo anglofono presso l’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli. Ha studiato come Fulbrighter presso la UIC (University of Illinois, Chicago) e ha svolto numerose esperienze didattiche presso atenei all’estero nell’ambito del programma LLP-Erasmus. È autrice di diversi manuali didattici per studenti universitari editi dalla casa editrice Aracne (Roma) e di articoli pubblicati su riviste scientifiche e internazionali.