Al Mulino Pacifico si inaugura la Capsula del tempo. Memorie del futuro Gli studenti del territorio potranno lasciare traccia di una loro testimonianza

Il Teatro Mulino Pacifico è pronto ad accogliervi per un nuovo appuntamento, venerdì 29 novembre alle ore 17, momento in cui verrà inaugurata la "Capsula del tempo. Memorie del futuro" creata ad hoc proprio per il Mulino. Il progetto è promosso dall'associazione “Le streghe del palco” in collaborazione con “La Baracca dei Buffoni”, ideato da Beatrice Baino e finanziato dalla Regione Campania (sostenuto dalla LR 6/2007 Progetti Speciali Multidisciplinari) e di cui la Solot Compagnia Stabile di Benevento è partner.

"La speciale capsula è stata riconosciuta dall’International time capsule society. L’ITCS con sede presso la Oglethorpe University di Atlanta, Georgia, Stati Uniti, è un'organizzazione fondata nel 1937 per promuovere lo studio delle capsule del tempo. Dal 1990, ha documentato tutti i tipi di progetti di capsule del tempo in tutto il mondo e gestisce una mappatura di tutte le capsule temporali mantenuta dal NotForgotten Library Depository.

L’evento programmato nella nostra città (sono state scelte anche altre province campane) prevede la partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole del territorio e tutte le cittadine e i cittadini che avranno il piacere di lasciare traccia di una loro testimonianza. Ciascun partecipante recherà con sé il proprio messaggio, un piccolo oggetto, una fotografia o ciò che riterrà utile ed avrà anche la possibilità,

laddove desiderasse, di poterne dare lettura o raccontarne il messaggio prima di depositare la personale memoria nella capsula del tempo creata ad hoc.

Gli amministratori comunali protempore, custodi delle chiavi, potranno riaprire la capsula del tempo in occasione dei 50 anni della costituzione del binomio Mulino Pacifico-Solot Compagnia Stabile di Benevento, nel 2055 e consegnare le memorie ai destinatari indicati.

Alla cerimonia di inaugurazione, gli allievi di TeatroStudio - Scuola di Teatro della Solot Compagnia Stabile di Benevento, guidati da Viviana Altieri, metteranno in scena la performance:

Accadrà.

Futuro semplice. Indicativo.

Partendo da pochi temi dati (relazioni, infanzia, cibo, desideri, tempo, moda, ecc) gli allievi del corso di recitazione affronteranno un percorso di scrittura e composizione scenica che si concluderà con una performance di stand up comedy. Ogni allievo donerà al pubblico le sue riflessioni e i suoi suggerimenti, spunti per messaggi da inserire nella capsula del tempo. Messaggi che ci auguriamo vengano letti nel futuro, Dovrebbe accadere. Forse accadrà".