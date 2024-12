"Gli angeli e il Natale. L’annuncio della Luce" in mostra in Biblioteca Taglio del nastro martedì alle 11

“Gli angeli e il Natale. L’annuncio della Luce” è il titolo della mostra bibliografica e iconografica che verrà ospitata nelle sale espositive della Biblioteca provinciale di Benevento.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

La cerimonia di inaugurazione della mostra è in programma per martedì prossimo, 17 dicembre (ore 11,00). L’ingresso alla mostra, che resterà aperta fino al 17 gennaio 2025, è gratuito.

Questi gli orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 8,30 – 14,00 - martedì, mercoledì e giovedì anche ore 14,45 – 17,45. Per la mostra ci saranno anche delle aperture straordinarie nei giorni 21, 22, 26,28 e 29 dicembre 2024 e 4 e 5 gennaio 2025 (ore 17,30 – 20,30).