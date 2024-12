Ad Arcos l'arte al femmine con Domina Oggi taglio del nastro per l'esposizione

Al Museo Arcos della Provincia di Benevento è stata inaugurata la mostra "Domina", a cura del Direttore artistico del polo museale Ferdinando Creta e di Francesco Creta.

Le artiste Sara Cancellieri, Anna Caruso, Daniela Conte, Ilaria del Monte, Elisa Filomena, Debora Garritani, Milena Sgambato espongono le proprie opere, con tecniche diverse, sulla scia peraltro di una mostra di undici anni or sono nei medesimi spazi ipogei di Arcos dal titolo "Iside contemporanea" focalizzata proprio sull'arte al femminile: ma oggi come allora l'esposizione vuole superare la questione di genere per evidenziare, invece, le qualità e le ispirazioni artistiche. La Mostra resta aperta sino al 23 febbraio 2025.