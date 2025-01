Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo Giovedì nell'ambito di "Fare Storia. Incontri d’Archivio”

L’Archivio di Stato di Benevento ospiterà giovedì 23 gennaio alle 16 il secondo di quattro incontri della II rassegna “Fare Storia. Incontri d’Archivio” organizzata dalla professoressa Cristina Ciancio, docente di Storia del diritto medievale e moderno presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Unisannio e da Carmine Venezia, Direttore dell’Archivio di Stato di Benevento, e frutto di una convenzione di terza missione tra il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio e l’Archivio di Stato.

La professoressassa Beatrice Del Bo, docente di Storia economica e sociale del Medioevo e Didattica della Storia dell’Università degli Studi di Milano, affronterà storie vere e rappresentazioni letterarie con il suo Arsenico e altri veleni. Una storia letale nel Medioevo, e sul filo di fonti e documenti originali svelerà retroscena e sfaterà luoghi comuni sul veneficio e i suoi strumenti, forse il più celebre tra i crimini che nella percezione comune vengono considerati prerogativa femminile.

L’evento potrà essere seguito in presenza presso la sala conferenze dell’Istituto e in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Archivio.