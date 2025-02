Buon successo per la personale di Alessandro Rillo L'esposizione ha animato per tre settimane casa Pisani

Si è conclusa domenica 9 febbraio la mostra personale di Alessandro Rillo presso Casa Pisani a Benevento. Nel corso delle tre settimane di esposizione, vi è stato un notevole afflusso di visitatori che hanno potuto apprezzare la nuova produzione dell’artista sannita che ha presentato anche una serie inedita di sculture e lavori su lamiera di ferro riciclato, il tutto introdotto da un breve cortometraggio.

Particolarmente suggestiva la location situata nel Triggio, il centro storico della città, gestita con cura dall’Archeoclub di Benevento, presieduta dall’attivissimo Francesco Morante. Anche la tematica scelta (L’ Anima Nascosta) ha destato interesse, invitando a riflessioni intime ed introspettive, tanto da dare vita ad un evento (“Contaminazioni”) in cui l’artista ha proposto a chiunque volesse ad esprimere con versi le suggestioni recepite dall’osservazione delle sculture in

mostra, creando così una correlazione tra materia e parola. Hanno risposto all’invito di Alessandro Rillo : Aldo Sessa, Alessandro Del Vecchio Manna, Giovanni Rossi, Francesco Campanile, Nazzareno Orlando, Fabio Fusco, Roberta De Caterina, Angela Angrisani, Ciro Falco, Angela Farina, Gibus, Nicola Capossela, Giacomo Fiscarelli, Ambrogio Romano. Le poesie sono state lette da Daniela Stranges e Fabio Fusco e la serata è stata presentata da Manuela De Noia. L’esperimento di “contaminare” tra di loro espressioni artistiche è stato molto apprezzato, al punto che si sta pensando di realizzare una pubblicazione,

cartacea e digitale, delle poesie e delle opere correlate, a riprova del fatto che anche a Benevento ci sono tante “anime nascoste” e che basta l’idea giusta

per unirle e farle uscire allo scoperto.