«Romanticismo Puro» nella settimana di San Valentino La bacchetta di Foron, il violino di Cicalese e l’OFB per il terzo appuntamento della Stagione XI

Prosegue l’undicesima stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento; stasera alle ore 19, presso il Teatro comunale “Vittorio Emanuele”, verrà eseguito l’ultimo lavoro della produzione sinfonica di J. Brahms - la monumentale Sinfonia n. 4 in mi minore, op. 98 - insieme ad uno dei capisaldi del repertorio violinistico romantico tout court: il concerto per violino ed orchestra n. 1 in sol minore, op. 26 di M. Bruch. Alla guida dell’OFB il direttore italo-tedesco Nicolò Umberto Foron - attualmente direttore assistente della London Symphony Orchestra (LSO) e dell’Ensemble Intercontemporain - a cui andrà l’arduo compito di rendere intellegibile la densità della partitura brahmsiana e di plasmare il suono dell’orchestra al fine di accompagnare il violino solista Andrea Cicalese, nome in

ascesa nel panorama musicale internazionale. Da segnare in agenda anche l’appuntamento successivo - domenica 16 marzo 2025 alle 19:00, sempre presso il Massimo cittadino - con Beatrice Rana e Giampaolo Bisanti: un omaggio per i 150 anni dalla nascita del grande compositore francese M. Ravel. Va ricordato che l’undicesima stagione dell’OFB, presentata lo scorso dicembre, porta la firma della pianista Beatrice Rana, direttore artistico, ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio morale del Comune e della Provincia di Benevento, in partnership con l’Università degli Studi del Sannio ed il generoso supporto dello storico Pastificio Rummo.