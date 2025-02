Donazione Meccariello - Tiso alla Biblioteca provinciale "Antonio Mellusi" Testimonianze delle maggiori emergenze storiche, artistiche, monumentali e culturali di Benevento

Nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, gli autori Luigi Meccariello e Giovanna Tiso hanno consegnato alla Provincia di Benevento - Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi”- 13 saggi da loro firmati e custoditi in altrettanti volumi di prestigio prodotti per la Editrice Lume nel corso di circa venti anni, nonché 10 DVD, depliant ed una collezione di francobolli, tutte testimonianze delle maggiori emergenze storiche, artistiche, monumentali e culturali della Città capoluogo e del Sannio.

Questi prodotti editoriali sono stati consegnati nelle mani del Dirigente della Provincia, responsabile della Rete Museale, Nicola Boccalone, che l’ha acquisita formalmente al patrimonio della Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi”.

Nel suo intervento il dirigente Boccalone ha ringraziato gli Autori per la donazione alla Biblioteca “Antonio Mellusi” affermando che l’accettazione da parte della Provincia di questa nuova dotazione patrimoniale è stata fatta anche in ragione di un contributo di maggiore e più approfondita conoscenza delle ricchezze culturali, artistiche e storiche del territorio sannita.

Il Presidente della Provincia Nino Lombardi, nel ringraziare a sua volta gli Autori, ha voluto ricordare che la donazione Meccariello – Tiso alla Biblioteca Provinciale si aggiunga ad altre precedenti a testimonianza del rilievo e dell’importanza della Rete Museale dell’Ente, di cui la Biblioteca è parte integrante. Il Presidente ha sottolineato inoltre come la produzione Meccariello – Tiso, anche per la sua multimedialità, possa essere particolarmente apprezzata dai giovani, ai quali in sostanza è dedicata. Le nuove generazioni debbono essere aiutate, ha rimarcato Lombardi, anche dagli Enti pubblici territoriali, per conoscere meglio il territorio in cui vivono e che è certamente ricco di testimonianze straordinarie. Infine, il Presidente ha posto in evidenza il lavoro che la Provincia sta ponendo in essere, con la sinergia del Ministero della cultura, della Regione Campania, del Comune capoluogo e della partecipata Sannio Europa, per tutelare, arricchire e ulteriormente valorizzare la Rete Museale della Provincia nelle sue articolazioni sul territorio.

Luigi Meccariello, nell’illustrare i momenti salienti nei quali si è articolato lo studio, prima, delle diverse emergenze culturali sul territorio, e, quindi, il suo riversarsi sulla carta della Edizioni Lume per prodotti editoriali, la gran parte dei quali realizzati a mano ed in numero limitato, ha voluto ricordare come tutta la produzione libraria e multimediale, abbia anche finalità didattiche e sia fruibile agevolmente anche dai non specialisti e dunque dai giovani, desiderosi di apprendere la Storia e l’Arte e di conoscere meglio il proprio territorio. E’ con questo animo, ha concluso il docente, che questo patrimonio editoriale viene consegnato alla Provincia.

Giovanna Tiso, nel suo intervento, ha affermato che l’epoca che stiamo vivendo si caratterizza per il fatto che la direzione di marcia della nostra civiltà appaia tanto nebuloso ed oscuro da farle paragonare l’epoca attuale con l’Alto Medioevo quando crollarono con l’Impero romano tutti i riferimenti culturali e valoriali che avevano caratterizzato secoli e secoli di storia. La donazione odierna alla Biblioteca”Mellusi”, ha concluso la docente, può essere un utile strumento per conservare la memoria delle radici storiche, valoriali e culturali del territorio sannita e della cultura occidentale, che non devono mai essere cancellate pur nello spirito di inclusività e di accoglienza di nuovi modelli e nuovi valori.