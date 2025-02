Celebre violinista Uto Ughi sabato 22 febbraio al Teatro Comunale di Benevento Settimo appuntamento stagione artistica Accademia Santa Sofia. Domenica con studenti Conservatorio

Benevento si prepara ad accogliere un’icona della musica internazionale: il celebre violinista Uto Ughi sarà il protagonista del settimo appuntamento della stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, si terrà sabato 22 febbraio alle ore 19 nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Benevento, già sold out.

Sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock, la stagione dell’Accademia di Santa Sofia prosegue con un concerto d’eccezione.

Uto Ughi, uno dei massimi esponenti della scuola violinistica italiana, sarà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, diretta dal maestro Maurizio Petrolo. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Karl Jenkins, Johann Sebastian Bach, Gaetano Pugnani e Antonio Vivaldi, regalando al pubblico un viaggio musicale di straordinaria intensità ed emozione.

Acclamato dalla critica fin dalla giovane età, Uto Ughi è riconosciuto come uno dei più importanti interpreti contemporanei. Ha calcato i palcoscenici delle sale da concerto più prestigiose al mondo, collaborando con direttori d’orchestra di fama internazionale. Oltre alla sua carriera concertistica, Ughi si è distinto per il suo impegno nella valorizzazione della musica e dei giovani talenti, fondando diversi festival dedicati alla diffusione della cultura musicale. La sua passione per la musica si accompagna a un forte interesse per la tutela del patrimonio artistico nazionale, un impegno che gli è valso numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, conferita nel 1997 dal Presidente della Repubblica, e la Laurea Honoris Causa in Scienza delle Comunicazioni. Prima del concerto, il direttore del Conservatorio “Nicola Sala”, Giuseppe Ilario, aprirà la serata con un intervento dal titolo "Lezioni dal Romanticismo: evitare le ombre del nazionalismo e dell’Intelligenza Artificiale nella musica".

Ma non è tutto. Perché domenica 23 febbraio Uto Ughi terrà una speciale masterclass dedicata ai giovani talenti del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Quattro allievi effettivi, insieme a una platea di allievi uditori, avranno l’opportunità unica di studiare e farsi ascoltare da uno dei più grandi interpreti del violino a livello internazionale. Un’occasione straordinaria per entrare in contatto con l’esperienza e la sensibilità artistica di un maestro che ha segnato la storia della musica classica.