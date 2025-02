Si presenta Liane e Marcello un infinito amore Venerdì alla biblioteca Pacca un incontro per il libro di Ferri

Venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 17.30 nel Salone della Pubblica Biblioteca Arcivescovile “F. Pacca” presso Arciepiscopio, Piazza Orsini, 27 – Benevento, sarà presentato il libro di Tommaso M. Ferri, Liane e Marcello un infinito amore, Delta 3 Edizioni soc. coop., Grottaminarda (AV) 2024. La manifestazione avrà inizio con i saluti del Prof. mons. Mario Iadanza, direttore dell’Ufficio per la Cultura e i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Benevento, e del Dott. Biagio Mataluni, presidente della sezione UCID di Benevento. Dialogherà con l’Autore la prof.ssa Lina Massa.

Tommaso Maria Ferri risiede a Venticano in provincia di Avellino. Avvocato amministrativista, preside la Fondazione “Rachelina Ambrosini” ed è da anni impegnato in missioni umanitarie soprattutto in Africa. È alla sua prima prova letteraria, anche se da sempre la scrittura è stata la sua passione segreta amata e coltivata. In questo libro Egli narra una storia di famiglia realmente accaduta sul finire dell’Ottocento tra Mirabella Eclano e Napoli. Due giovani, provenienti da ambienti culturali e socio-economici molto diversi si trovano improvvisamente uniti da un grande amore: lui avvocato appartenente ad una stimata famiglia e lei, una bellissima ragazza francese, giunta a Napoli nella vecchia capitale del Regno della Due Sicilie per esibirsi come ballerina. La passione per la propria terra, il rispetto verso i genitori, le care amicizie dei temi dell’università rappresentano per Marcello solide certezze; eppure quella ragazza, che ha tutta Napoli ai suoi piedi, diventa la ragione della sua vita. Liane e Marcello, pervasi da un intenso e totale sentimento di affetto reciproco, affrontano e superano pregiudizi e distanze sociali e culturali con serena determinazione e sorprendenti incontri, drammaticamente però il loro amore vive solo la stagione della primavera. Sullo sfondo della vicenda l’effervescenza di una società nella quale i costumi sono in rapida trasformazione assieme agli stili di vita e alla mentalità in un’Italia che unita politicamente da poco fa fatica a rendersi credibile.