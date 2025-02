"Atlante delle Nuvole" - Incontri con la poesia contemporanea, ecco il programma Si tratta di cinque incontri con poeti contemporanei italiani

Questa mattina nella Biblioteca Provinciale "Antonio Mellusi" di Benevento e` stata presentata la prima edizione della rassegna denominata "Atlante delle Nuvole" - Incontri con la poesia contemporanea.

Presenti l' amministratore unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio e il professore Nicola Sguera coordinatore della rassegna. Nel corso della conferenza sono stati resi noti i dettagli della rassegna.

“Questo festival della poesia e` la conclusione di un percorso che abbiamo avviato nel mese di ottobre – ha spiegato Del Vecchio -. Insieme al presidente della Provincia, Nino Lombardi, abbiamo instaurato una collaborazione con il professore Nicola Sguera, da sempre un grande comunicatore di cultura. All’interno della nostra biblioteca abbiamo dedicato una stanza alla poesia.

Si tratta di cinque incontri - ha aggiunto Del Vecchio - con poeti contemporanei italiani molto importanti. Questo festival si svolgera` all’interno della rete museale. Se le condizioni meteo lo permetteranno gli incontri si svolgeranno nei nostri giardini monumentali a cominciare dal Giardino del Mago che, qualche mese fa, abbiamo restituito alla citta` nella sua intera bellezza. C’e` anche il giardino del complesso monumentale di Sant’Ilario. Si tratta di un contributo, in termini di resistenza, che Sannio Europa e la Provincia hanno voluto dare in questo momento cosi` difficile per la cultura. Speriamo di poter offrire il nostro apporto non soltanto dal punto di vista della poesia, ma anche per quanto concerne la conoscenza e l’emozione, attraverso l’arte e le varie forme di espressione artistica”.

“Atlante delle Nuvole - ha aggiunto il professore Sguera - e` un festival dedicato alla poesia contemporanea. Il primo da 15 anni a questa parte. Pensato con Sannio Europa da vari soggetti. In particolare Casa Naima e un cenacolo poetico che e` sorto in questi anni presso Casa Naima, che si chiama Mandel; nato dalla collaborazione e idee condivise con Antonella Rosa, Domenico Cosentino e soprattutto dai contatti che ognuno di noi ha con il mondo della poesia contemporanea. Avremo cinque incontri: uno con un taglio critico - letterario e gli altri quattro con poetesse e poeti contemporanei, che si snoderanno a partire dal 14 marzo fino alla fine di aprile in luoghi suggestivi come il Museo Arcos, il Chiostro di Santa Sofia e altri. L’ambizione e` quella di consentire ad un pubblico, che sappiamo essere di nicchia, una conoscenza diretta con quanto si sta elaborando nel mondo della poesia contemporanea”.



Di seguito le date dei cinque appuntamenti con i rispettivi poeti

14 marzo - Laura Pugno

21 marzo - Bruno Galluccio

8 aprile - Matteo Lefe`vre

13 aprile - Elvira Donzelli & Christian Sinicco

27 aprile - Elio Pecora