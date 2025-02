La poesia di Nada Skaff protagonista domani al foyer del teatro de La Salle Benevento Libraria, rassegna culturale curata dal Comune di Benevento

Nell'ambito di Benevento Libraria, rassegna culturale curata dal Comune di Benevento, è in programma, sabato 1 marzo alle ore 18,30 presso il foyer del Teatro de La Salle, l'incontro con la poetessa di origini libanesi Nada Skaff. L'evento con l'autrice sarà incentrato su due raccolte poetiche: 'Il punto di rugiada' e 'Nero di lava'.

Dopo i saluti istituzionali dell'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini e di Pina Ciaburri, presidente di Inner Wheel Club e l'introduzione della professoressa Maria Cristina Donnarumma, sarà la cultrice di poesia e componente del Cenacolo Mandel Nadia Morelli a dialogare con l'autrice.

L'evento si svolge in collaborazione con Inner Wheel Club.