Al Teatro Comunale la decima edizione di ‘Voci di Donne’ Martedì la presentazione dello spettacolo ideato da Carmen Castiello

Si terrà martedì 4 marzo, alle ore 11, nel foyer del Teatro Comunale, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo ‘Voci di Donne’. L’evento, giunto alla sua decima edizione, è ideato da Carmen Castiello, direttrice del Centro Studi Castiello e della Compagnia Balletto di Benevento, e diretto da Linda Ocone. ‘Voci di Donne’ è un progetto artistico che, attraverso la danza, la musica e la recitazione, celebra e

valorizza le figure femminili che si sono distinte nel tempo per le loro azioni, il loro pensiero e il loro impegno. L’edizione 2025 vedrà protagonisti l'orchestra del Liceo Musicale "Guacci", diretta da Deborah Capitanio, e potrà contare su un nutrito parterre di artiste donne: le ballerine Odette Marucci, Sara Scuderi e Maria Chiara Tedesco, l‘attrice Viviana Altieri e le cantanti Carlotta Pinto, Aisha Diabi e Selma Ezzine. Con loro in scena anche il ballerino Hassan Eltabie e l’attore Maurizio Tomaciello.

Lo spettacolo prevede tre repliche: due in mattinata, alle 9,30 e alle 11,00, e una serale alle 19,30.

Questa decima edizione sarà un viaggio attraverso i momenti più significativi delle precedenti edizioni, mettendo in luce il valore e la forza della voce femminile. "Una voce che, nel corso della storia, è stata spesso negata, ma che ha trovato il modo di esprimersi attraverso l’arte, il pensiero e l’azione. ‘Voci di Donne’ racconta storie di resistenza, di cambiamento, di genialità e di speranza. Voci scomode, urlate,

soffocate, vere, necessarie, fragili, preziose" spiega Castiello.

Alla conferenza stampa interverranno: Carmen Coppola, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Castiello, ideatrice dell’evento, Linda Ocone, regista, e Sara Scuderi, coordinatrice dell’evento.