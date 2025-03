Voci di donne: dieci anni di storie tra resistenza e speranza VIDEO Venerdì lo spettacolo al Teatro Comunale di Benevento

“Dare voce alle donne per celebrare azioni, pensiero, impegno”. E' il senso vero del progetto artistico ‘Voci di Donne’, giunto alla sua decima edizione e presentato questa mattina nel foyer del Teatro Comunale.

Lo spettacolo sarà in scena alla vigilia dell'otto marzo:venerdì 7 marzo al teatro Comunale ideato da Carmen Castiello, direttrice del Centro Studi Castiello e della Compagnia Balletto di Benevento, e diretto da Linda Ocone.

‘Voci di Donne’ è un progetto artistico che, attraverso la danza, la musica e la recitazione, celebra e valorizza le figure femminili che si sono distinte nel tempo per le loro azioni, il loro pensiero e il loro impegno. L’edizione 2025 vedrà protagonisti l'orchestra del Liceo Musicale “Guacci”, diretta da Deborah Capitanio, e potrà contare su un nutrito parterre di artiste donne: le ballerine Odette Marucci, Sara Scuderi e Maria Chiara Tedesco, l‘attrice Viviana Altieri e le cantanti Carlotta Pinto, Aisha Diabi e Selma Ezzine. Con loro in scena anche il ballerino Hassan Eltabie e l’attore Maurizio Tomaciello. Lo spettacolo prevede tre repliche: due in mattinata, alle 9,30 e alle 11,00, e una serale alle 19,30. Questa decima edizione sarà un viaggio attraverso i momenti più significativi delle precedenti edizioni, mettendo in luce il valore e la forza della voce femminile. “Una voce che, nel corso della storia, è stata spesso negata, ma che ha trovato il modo di esprimersi attraverso l’arte, il pensiero e l’azione. ‘Voci di Donne’ racconta storie di resistenza, di cambiamento, di genialità e di speranza. Voci scomode, urlate, soffocate, vere, necessarie, fragili, preziose” ha spiegato Carmen Castiello.

“Un impegno che è essenziale sottolineare e che prende ancor più importanza in questo lavoro corale che coinvolge le scuole” ha detto all'incontro Carmen Coppola, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento.