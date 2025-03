Comunicare la bellezza: laboratori con il sannita Peppe Leone Partiranno a primavera con gli studenti della Vanvitelli

“Comunicare la bellezza”: è questo il titolo dei laboratori e delle residenze artistiche promosse nell’ambito del progetto speciale: “Promenade Mediterraneenne”, ideato da Mario Esposito in occasione del trentennale del Premio Penisola Sorrentina ed inserito nel piano Strategia Fotografia della Direzione generale creatività contemporanea del Mic, con la direzione artistica del sannita Peppe Leone.



L’iniziativa dedicata al paesaggio si svolgerà in primavera prossima in Campania e vedrà protagonisti poeti, fotografi ed intellettuali coinvolti in speciali residenze artistiche, che costituiranno luoghi di confronto e di maturazione di idee in cui i destinatari e i coattori principali saranno gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, diretto dal professor Francesco Eriberto d’Ippolito (cui afferisce anche il Master in turismo sostenibile e comunicazione).



Lo scopo dell’evento è quello di creare luoghi di pensiero, studio, ricerca, sperimentazione e contaminazioni dei linguaggi, in cui la fotografia diventa il racconto del territorio attraverso la luce e l’emozione.



Il modello organizzativo adottato sarà innovativo ed ispirato alla Open Space Technology, dove il contenuto delle sessioni di lavoro sarà influenzato e creato dai partecipanti, generalmente durante il corso dell'evento, invece che da pochi organizzatori prima che la Residenza cominci.

Il lavoro finale di ricerca artistica sarà rivolto prima di tutto alla comunità locale e quindi poi agli addetti ai lavori.