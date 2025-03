riTRATTI di donne: saperi e sapori magici": scuole protagoniste Oltre 40 ragazze e ragazzi hanno visitato “Janua. Museo delle Streghe di Benevento”

Scuole al centro della seconda tappa del progetto “riTRATTI di donne: saperi e sapori magici”, concesso dalla Regione Campania- UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”, che nella mattinata odierna ha ospitato le classi IV e V dell’istituto Les Telesi@ sezione di Solopaca, dirigente Angela Maria Pelosi.

Oltre 40 ragazze e ragazzi hanno visitato “Janua. Museo delle Streghe di Benevento”, entrando in contatto diretto con le testimonianze di ritratti di donne, nostre storiche testimoni della memoria, per ripercorrere saperi e sapori magici della nostra tradizione.

A seguire, i giovani visitatori hanno preso parte a “Percorsi della meraviglia- il rito del noce” presso Palazzo Paolo V scoprendo ed approfondendo la nostra storia intrisa di magia con Erica Marino, Ilaria Masiello, Francesca Mazzoni e Enzo Mirone.

La mattinata, dopo una breve pausa, si è conclusa all’Hortus Conclusus dove, grazie alla sinergia con l’ufficio Cultura del Comune di Benevento che ha dato la possibilità di usufruire dello spazio letture, ragazze e ragazzi hanno preso parte al progetto “Leggere con il museo”

(#leggereconilmuseo). Protagonisti assoluti, oltre alle voci dei testimoni della memoria, anche letture stregate e attività di confronto sulla figura della donna, attraversando le varie epoche, profilando ritratti tutti al femminile, approcciando a nuove storie, singolari prospettive e straordinari racconti.

“Una grande soddisfazione per noi, aver coinvolto le scuole e soprattutto gli studenti, nell’approccio all’antropologia attraverso il meraviglioso e magico mondo femminile- afferma Maria Scarinzi responsabile del progetto- Questa mattina è stata la conferma che imparare dal passato è

possibile e necessario soprattutto per costruire il futuro. Ce lo hanno insegnato loro, i nostri testimoni della memoria, attraverso magiche storie che abbiamo il dovere di tenere vive”.