L'Accademia di Santa Sofia incanta con omaggio a Williams e Spielberg Tre straordinari appuntamenti a Roma, Napoli e Benevento

Grande successo per l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, protagonista di tre straordinari appuntamenti a Roma, Napoli e Benevento, l’ultimo ieri nell’ambito della stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, la rassegna, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo

Zigante e con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. L’auditorium di Sant’Agostino ha ospitato un evento imperdibile per gli amanti del grande schermo: una serata interamente dedicata alle iconiche colonne sonore di John Williams, il leggendario compositore che ha firmato le musiche dei più celebri film di Steven Spielberg. L’Orchestra Accademia di Santa Sofia ha trasportato il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le note che hanno fatto la storia del cinema, ripercorrendo le atmosfere di pellicole meravigliose come E.T. l’extra-terrestre, Lo Squalo, Indiana Jones, Jurassic Park e Schindler’s List. Un percorso musicale concepito per esaltare l’intensità emotiva e la drammaticità delle partiture di Williams, alternando melodie eroiche a momenti di pura introspezione.

Particolarmente apprezzati gli arrangiamenti originali di Giorgio Mellone, studiati per valorizzare le linee melodiche che hanno reso immortali le composizioni di Williams, catturando ogni sfumatura emotiva e cinematografica. L’ensemble dell’Orchestra Accademia di Santa Sofia per l’occasione ha visto la partecipazione di: Primi violini – Riccardo Zamuner (Konzertmeister), Maria Teresa De Sanio, Teresa

Giordano, Niccolò Laiso; Secondi violini – Daniele Sabatini, Emanuele Procaccini, Alessandra Rigliari, Alessandro Monaco; Viole – Francesco Solombrino, Martina Iacò; Violoncelli – Sancho Juan Gonzalez Almendral, Alfredo Pirone: Contrabbasso – Gianluigi Pennino. La stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia prosegue con un nuovo appuntamento: sabato 22 marzo alle ore 20:00, presso il Teatro Comunale di Benevento, andrà in scena Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità, con il celebre gruppo teatrale e musicale Oblivion, per la regia di Giorgio Gallione.