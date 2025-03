Benevento: formati i nuovi Volontari del Programma nazionale Nati per leggere Il progetto promuove la lettura ad alta voce in famiglia

Si è conclusa con la giornata dell’8 marzo nella Biblioteca Provinciale di Benevento il corso di formazione per le nuove Volontarie e i nuovi Volontari che entreranno a far parte del Programma nazionale socio-sanitario Nati per Leggere, che da oltre 25 anni promuove la lettura ad alta voce in famiglia, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico e affettivo fin dai primi mesi.

Il programma coinvolge biblioteche, presìdi, scuole, consultori, studi pediatrici e altre strutture socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e si avvale di un ampio network di persone che operano nelle comunità locali per sensibilizzare genitori e bambini all'importanza della lettura precoce.

I nuovi volontari, provenienti da diverse zone della regione, hanno svolto un percorso teorico per entrare in contatto con le famiglie in modo empatico e professionale. Un'importante occasione di crescita e arricchimento per i coloro che avranno la possibilità di fare la differenza nella vita dei bambini e delle loro famiglie, migliorando la qualità del tempo trascorso insieme e stimolando la curiosità e l’amore per i libri a partire dai primi anni di vita.

Siamo felici di dare il benvenuto ai nuovi volontari, che contribuiranno a rafforzare la rete di supporto socio-sanitario e culturale per le famiglie del territorio nei i presìdi già attivi e in quelli che si andranno ad attivare nei prossimi mesi, incrementando la capillarità della nostra presenza, fondamentale per le aree interne.

Essere in una sede prestigiosa come la Biblioteca Provinciale ha reso questo momento ancor più denso di significato e siamo grate a tutto lo staff della Provincia di Benevento e Sannio Europa per il prezioso supporto. Un ringraziamento particolare a Paola Capuano, formatrice per la Puglia, che ha condotto l’incontro formativo. Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare le pagine sociale di Nati per Leggere Campania e sito web di Nati per Leggere.