"Benevento LibrAria": presentati i prossimi appuntamenti Dal 19 al 28 maggio incontri con gli autori

Presentati questa mattina, presso la Biblioteca comunale Giuseppina Luongo Bartolini, i prossimi appuntamenti della rassegna “Benevento LibrAria”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

“Ringrazio l’assessore Tartaglia Polcini - ha detto il sindaco Clemente Mastella - e quanti contribuiscono alla diffusione della lettura. Sono vissuto in un’epoca in cui c’erano i centri di lettura e ho usufruito dei libri che non erano presenti nella biblioteca di mio padre. Comprendo quindi l’importanza di mettere a disposizione di tutti testi che altrimenti non potrebbero essere letti. Di qui l’orgoglio, come amministratore, per quanto è stato fatto in questi anni per potenziare e rendere più fruibile la biblioteca comunale”.

Un concetto ripreso anche dall’assessore alla Cultura e Biblioteche Antonella Tartaglia Polcini: “La biblioteca svolge un ruolo essenziale per tutta la collettività: da un lato costituisce un accesso all’informazione ed alle conoscenze, dall’altro una tutela e una valorizzazione dei contenuti culturali. È un prestigio per tutta la comunità come polo culturale condiviso e democratico”.

La professoressa Maria Cristina Donnarumma ha, infine, presentato il programma, che si riporta di seguito:

19 marzo ore 17.00: Paola Mastrocola con “Il dio del fuoco”

20 marzo Palazzo Paolo V ore 10.00: Paola Mastrocola con “Il dio del fuoco” incontra le scuole

27 marzo Palazzo Paolo V- Biblioteca: ore 17.00 Edoardo Giglio con “Il poeta giovane”

8 aprile ore 17.00: Romana Petri con “La ragazza di Savannah”

9 aprile Palazzo Paolo V ore 10.00: Romana Petri con “La ragazza di Savannah” incontra le scuole

29 aprile Palazzo Paolo V- Biblioteca ore 17.00: Attilio D’Arielli e Giuseppe Tecce con “L’inaffondabile”

8 maggio Palazzo Paolo V- Biblioteca ore 16.30: Matilde Tortora con “Milioni di parole”

20 maggio Palazzo Paolo V- Biblioteca ore 16.30: Enza Alfano con “Le Sibille”

27 maggio ore 17.00: Paolo di Paolo con “Rimembri ancora”

28 maggio Palazzo Paolo V: Paolo di Paolo incontra le scuole.