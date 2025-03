Incontri con la poesia contemporanea: al via con Laura Pugno Al via il primo dei cinque appuntamenti della rassegna poetica "Atlante delle Nuvole"

Al via il primo dei cinque appuntamenti della rassegna poetica "Atlante delle Nuvole - Incontri con la poesia contemporanea", iniziativa organizzata da Sannio Europa, società in house providing che gestisce e promuove la Rete museale della Provincia di Benevento, in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima.

L'evento si terrà venerdì 14 marzo 2025, alle ore 17, presso la sala "A. Zazo" della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi" e ospiterà la scrittrice e poeta Laura Pugno.

Dialogheranno con l’autrice Nicola Sguera, Antonella Rosa e Domenico Cosentino. Sarà presente l’amministratore Unico di Sannio Europa, avv. Raffaele Del Vecchio.

L'incontro, dal titolo "Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea", prende spunto dal saggio dell'autrice che parte dall’intento di mappare la poesia italiana contemporanea come comunità viva di persone e opere, ancora in parte inesplorata.

Laura Pugno (Roma, 1970) collabora con «L’Espresso» e «Le parole e le cose». È tra i curatori della collana di poesia «I domani» (Aragno). Dal 2015 al 2020 ha diretto l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo i romanzi “La ragazza selvaggia” (Marsilio, 2016; premio Campiello Selezione), “Sirene” (Einaudi, 2007; Marsilio, 2017) e “La meta` di bosco” (Marsilio, 2018), il saggio “In territorio selvaggio” (nottetempo, 2018), l’“Oracolo manuale per poete e poeti” (Sonzogno, 2020; con Giulio Mozzi) e le raccolte di poesie “L’alea” (Giulio Perrone, 2019) e “Noi” (Amos, 2020; premio internazionale Franco Fortini). Nel 2024 ha tradotto “Lettera aperta in risposta” di Rafael Cadenas (Einaudi).

La programmazione in calendario prevede:

- 21 marzo - Bruno Galluccio

- 8 aprile - Matteo Lefèvre

- 13 aprile - Elisa Donzelli & Christian Sinicco

- 27 aprile - Elio Pecora