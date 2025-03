Incontri di poesia: tocca a Bruno Galluccio Venerdì 21 marzo alle 17 in biblioteca provinciale

Continuano gli incontri relativi alla prima edizione della rassegna poetica "Atlante delle Nuvole - Incontri con la poesia contemporanea", iniziativa organizzata da Sannio Europa e la Provincia di Benevento in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima.

L'evento, che vedrà la presenza dall'amministratore unico di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio, si terrà venerdì 21 marzo alle ore 17, presso la sala "A. Zazo" della Biblioteca Provinciale "A. Mellusi". Dopo il primo incontro con la poetessa Laura Pugno, l' ospite del secondo incontro sarà il poeta Bruno Galluccio, che dialogherà con Antonella Rosa e ci parlerà della sua raccolta di poesie "Camera nel vuoto".

Come nelle sue precedenti raccolte, in "Camera del vuoto",

il poeta sviluppa temi scientifici sperimentando un linguaggio solo apparentemente tecnico, sempre alla ricerca dichiarata della bellezza, comune a entrambe le discipline, Scienza e Poesia.

Bruno Galluccio è nato a Napoli. È laureato in fisica e ha lavorato in un’azienda tecnologica occupandosi di telecomunicazioni e sistemi spaziali. Il primo libro di poesia, Verticali, è uscito per Einaudi nel 2009.

Sempre per Einaudi ha pubblicato La misura dello zero (2015) e Camera sul vuoto (2022).

Di seguito gli altri eventi in programma:

- 8 aprile - Matteo Lefèvre

- 13 aprile - Elisa Donzelli & Christian Sinicco

- 27 aprile - Elio Pecora