Conto alla rovescia per Zona Franca 2025: al via questo venerdì il festival La manifestazione di musica indipendente che per due weekend animerà Benevento

Il conto alla rovescia sta per finire: venerdì 21 marzo prende ufficialmente il via Zona Franca 2025, il festival della musica indipendente che per due weekend animerà Benevento con concerti imperdibili in location storiche e suggestive. Quattro serate di grande musica, tutte a ingresso gratuito, con protagonisti alcuni dei nomi più interessanti del panorama indie e cantautorale italiano.

Il primo weekend: due appuntamenti da non perdere

Venerdì 21 marzo – Federico Dragogna ("Quello che ho capito di De André") Giardino del Mago, Museo del Sannio – Ore 18:30. Il chitarrista e autore dei Ministri apre il festival con uno spettacolo speciale dedicato a Fabrizio De André. Più di un semplice concerto, uno storytelling musicale tra parole e note, per raccontare il grande poeta della musica italiana da un punto di vista inedito.

Sabato 22 marzo – Luci al Neon ("Lacrime Viola Tour") Complesso Monumentale di Sant'Ilario – Ore 18:30. Atmosfere elettroniche, testi evocativi e un’energia travolgente: le Luci al Neon, trio indie pop tutto al femminile, portano a Benevento il loro "Lacrime Viola Tour", tra vaporwave e pop contemporaneo. Un live potente e coinvolgente che promette emozioni intense.

Un festival che celebra la musica indipendente. Zona Franca è molto più di un festival musicale: è un progetto che celebra la scena indipendente, creando un ponte tra arte, cultura e territorio. Le location scelte per gli eventi – il Museo del Sannio e il Complesso Monumentale di Sant'Ilario – permettono di vivere la musica in un contesto unico, dove passato e presente si incontrano.

Tutti i concerti sono gratuiti, ma è necessario ritirare il biglietto presso il bookshop di Piazza Matteotti a Benevento, aperto dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:30. I biglietti possono essere ritirati fino a un'ora prima dell'inizio dello spettacolo e danno diritto anche all’ingresso gratuito ai Musei della Provincia nel weekend dell’evento. Il secondo weekend: altri due appuntamenti da segnare in agenda. Dopo il primo fine settimana, Zona Franca continua con altri due grandi appuntamenti: venerdì 28 marzo – Flo ("La Canzone che ti devo") e sabato 29 marzo – Mazzariello ("Amarsi per Lavoro"). Mancano pochi giorni, la musica sta per accendersi: Benevento è pronta a diventare la capitale della musica indipendente.