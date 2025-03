Tuttorial - Guida contromano alla contemporaneità: colpaccio degli Oblivion Il gruppo teatrale e musicale incanta il teatro comunale

Il Teatro Comunale di Benevento ha accolto per la prima volta gli Oblivion, il celebre gruppo teatrale e musicale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, con la regia di Giorgio Gallione.

Il loro nuovo spettacolo, «Tuttorial - Guida contromano alla contemporaneità», ha offerto al pubblico una serata all'insegna della satira pungente, dell'ironia e della genialità musicale, tra riferimenti culturali e paradossi della società moderna. In un mondo dove Galileo Galilei è una star di TikTok, Leonardo da Vinci fatica a creare contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea, gli Oblivion hanno messo in scena un’irriverente carrellata di personaggi ed eventi storici riletti alla luce dei meccanismi sociali e digitali odierni. Attraverso un mosaico di sketch, giochi musicali e arrangiamenti sorprendenti, il quintetto ha raccontato il nostro tempo con un linguaggio teatrale e musicale unico. Dal litigio tra Bell e Meucci sull’invenzione del telefono alla creazione di figure moderne come il Rider Deliverus e il Leone da Tastiera, lo spettacolo ha saputo fondere comicità e riflessione, senza tralasciare una delle loro più celebri rivisitazioni: un Alessandro Manzoni intento a riscrivere "I Promessi Sposi" ambientandoli nelle serie TV più famose di tutti i tempi. Il tutto condito da un virtuosismo musicale straordinario, effetti sonori innovativi e un'energia scenica travolgente. Gli Oblivion, con la loro cifra stilistica unica, hanno ancora una volta confermato il loro talento di "atomizzatori di repertori musicali", capaci di giocare con la tradizione e l’innovazione, mescolando cabaret, satira, musica e teatro in un mix irresistibile che ha conquistato il pubblico. La serata è stata aperta dall’intervento del professor Riccardo Resciniti, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università del Sannio, con una riflessione dal titolo «Il percorso contromano del capitalismo woke». Il suo preludio ha offerto spunti critici su un fenomeno che vede le aziende sostenere cause sociali, spesso con intenti più legati al marketing che a un reale cambiamento. La stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio Nicola Sala di Benevento, sotto la direzione artistica di Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock, proseguirà sabato 5 aprile alle ore 20 presso l’Auditorium Sant’Agostino con lo spettacolo "Le ultime sette parole di Cristo sulla croce". L'evento vedrà protagonista l’Orchestra da Camera dell’Accademia di Santa Sofia, con la voce recitante di Mariarosaria Passante. Le musiche, firmate da Franz Joseph Haydn, saranno accompagnate da un testo liberamente tratto dai Vangeli ed elaborato dal direttore artistico Filippo Zigante.