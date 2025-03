Il 2 aprile la presentazione del libro "Il poeta giovane – Vincenzo Russo" Presso la sala dell'antico teatro di Palazzo Paolo V

a presentazione del libro “Il poeta giovane – Vincenzo Russo” di Edoardo Giglio, in programma oggi alle ore 17:30 nell’ambito della rassegna “Benevento LibrAria” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, è rinviata a mercoledì 2 aprile alle ore 17:30 sempre presso la sala dell’antico teatro di Palazzo Paolo V.

Resta immutato il programma che, dopo il saluto dell’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, prevede il dialogo di Maria Cristina Donnarumma e Gennaro Del Piano con Edoardo Giglio.

Nel libro l’autore traccia la vita di Vincenzo Russo nei minimi particolari. Cresciuto senza padre, primo di sei figli – un fratello e quattro sorelle – con una madre malata che in breve morirà lasciandolo solo a badare a tutta la famiglia, Vincenzo lavora e lotta duramente contro la povertà, contro l’ignoranza, cercando in ogni modo di costruirsi un futuro migliore. Lotta costantemente, ma senza armi e senza una formazione adeguata, soltanto con la sua vocazione ossessiva per la poesia di cui possiede il dono per la capacità di guardare dentro ai sogni e ai desideri. Con uno stile vivido e un linguaggio che, come musica, sa far risuonare gli accenti dialettali di un mondo passato, Giglio riallaccia i fili di una Napoli lontana ma assolutamente vera, proprio come il protagonista che l’attraversa e la vive.

L’autore

Edoardo Giglio nasce il 14 settembre 1994 a Napoli, dove attualmente risiede. Diplomato in Informatica all’istituto “Giustino Fortunato”, è attivo nella scrittura tra letteratura, poesia e musica. Coltiva la passione per la storia, l’antologia e l’epica. Interessato alla cultura e alle indagini antropologiche, è un osservatore attento e minuzioso dell’evoluzione dell’epoca contemporanea. Scrive testi musicali e poesie in italiano e in napoletano ambientate in vari contesti ed epoche. Alla ricerca dell’amore perduto, edito da Graus Edizioni (2023), è il suo primo romanzo.