La poesia della sannita Rita Pacilio in Cina Grazie alle traduzioni e al prezioso lavoro di diffusione della poetessa Yin Xiaoyuan

Rita Pacilio, poetessa e scrittrice italiana di origine sannita, è molto apprezzata anche all’estero. Tradotta in diverse lingue (in romeno, in francese, in arabo, in inglese, in spagnolo, in catalano, in georgiano, in polacco, in napoletano) si afferma anche in Cina, grazie alle traduzioni e al prezioso lavoro di diffusione della poetessa Yin Xiaoyuan. Diversi i progetti in cui le poesie della Pacilio appaiono in Cina tra cui il Progetto CITIC Bookstore che ha organizzato una serie di eventi per l'inaugurazione della sua filiale di Sanlitun, che includeva una mostra di libri e poesie sul tema “Eppure i libri”, in cui la sezione della Encyclopedic Poetry School è: Affluentia. Le poesie create per questa mostra da poeti internazionali sono state poi esposte al Joy City Mall di Pechino. La Poesia inedita di Rita Pacilio che ha partecipato ha come titolo: Nei libri la memoria e il futuro. Nel 2023, grazie a Yin Xiaoyuan ha fatto parte del progetto “Childhood& Photo& Poem for International Children’s day 2023 an Encyclopedic Poetry School Project (“Infanzia”: Foto& Poesia per la Giornata Internazionale dell’Infanzia 2023, progetto scolastico di Poesia Enciclopedica). Nuove traduzioni sono in itinere in progetti artistici-culturali sempre curati dalla poetessa Yin Xiaoyuan. Va ricordato il profondo impegno di Rita Pacilio che, francescana secolare e socia U.C.A.I sez. Benevento, attraverso la poesia, la scrittura e le performance, mira alla salvaguardia dell’ambiente, alla pace nel mondo, alla giustizia, alla libertà, alla speranza, alla fioritura personale, all’inclusione, all’educazione e allo sviluppo di una coscienza collettiva, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva tramite l’organizzazione di eventi culturali, sociali, educativi e artistici.

Recentemente ha ricevuto il “Premio internazionale cultura senza confini” 2025: un tributo all’arte e alla letteratura e un invito a partecipare a una visione condivisa di inclusione e pace globale. Con il supporto de “L’Isola Felice”, dell’UMPPL e dell’International Academy of Art and Literature, questo premio si afferma come un simbolo di speranza, creatività e progresso per un mondo dove la cultura non conosca limiti.