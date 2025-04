Atlante delle Nuvole incontra il poeta Matteo Levèfre Proseguono gli incontri con la poesia contemporanea

«Dove l'amore inventa il suo infinito: Matteo Lefèvre, poeta e traduttore di Salinas» è il titolo del terzo appuntamento della rassegna "Atlante delle Nuvole - Incontri con la poesia contemporanea", iniziativa organizzata dalla Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima. L'appuntamento è in programma martedì 8 aprile 2025, ore 17.30 presso il Chiostro di Santa Sofia di Benevento.

Protagonista dell'incontro Matteo Lefèvre, critico, traduttore e poeta italiano, in dialogo con Nicola Sguera.

Matteo Lefèvre insegna Lingua e traduzione spagnola presso l’Università di Roma Tor Vergata. Critico, traduttore e poeta, ha pubblicato numerosi saggi e monografie sulla lirica del Rinascimento iberico. Ha curato edizioni italiane di numerosi autori di lingua spagnola, tra cui la recente e corposa antologia dedicata alla poesia di Pedro Salinas. I suoi testi poetici: “Salamina e Seattle”, Il Filo 2004 “Ultimo venne il porco”, Giulio Perrone Editore 2008, “La vera gloria”, Giulio Perrone Editore 2022, “La gloria verdadera”, Eolas Ediciones 2024 (autotraduzione d’autore in spagnolo). In caso di tempo avverso la manifestazione si sposterà presso il Museo Arcos.