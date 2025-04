"A cuor leggero" Riccardo Sinigallia in scena a Benevento Il prossimo 23 maggio a Benevento, presso l’Auditorium Sant’Agostino

«Ci siamo fermati ad ascoltare». È da questa pausa, da un silenzio fertile e necessario, che nasce “A cuor leggero”, il concerto che vedrà protagonista Riccardo Sinigallia il prossimo 23 maggio a Benevento, presso l’Auditorium Sant’Agostino.

L’evento è promosso dall’associazione culturale Ossigeno, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio.

Un ritorno sul palco in una forma intima ed essenziale, dove la musica si fa ascolto, condivisione, profondità.

Accanto a Sinigallia – artista raffinato e figura centrale della scena musicale italiana – ci sarà Laura Arzilli, sua compagna di viaggio da oltre vent’anni. Bassista e voce, ha attraversato con lui le stagioni più significative della sua carriera, e sarà protagonista di un’esperienza acustica dal suono puro, diretto e coinvolgente. “A cuor leggero” non è solo un concerto, ma un’occasione di connessione autentica: un modo per riscoprire canzoni già conosciute, ma proposte in una nuova luce, come fossero incontri inaspettati.

Nessuna rincorsa all’inedito, nessuna sovrastruttura: solo musica che continua a parlarci, anche nel silenzio. Ad aprire la serata sarà Fabrizio Coppola, cantautore e scrittore milanese, con il suo ultimo lavoro Heartland: un disco intenso e poetico, che attraversa i territori della perdita, della rinascita e dell’umanità resistente. I suoi live sono veri e propri viaggi lirici: affilati, luminosi, capaci di lasciare un segno.

Ma l’appuntamento con Sinigallia non si esaurisce sul palco. Alle ore 15, prima del concerto serale, l’artista incontrerà studenti e studentesse dell’Università del Sannio per un dialogo aperto sul processo creativo nella scrittura musicale, sul valore della collaborazione artistica e sui mutamenti culturali riflessi nella musica contemporanea. Un’occasione preziosa per ascoltare – dalla voce di un autore che ha segnato un’epoca – come nascono le canzoni che raccontano, e spesso anticipano, la nostra società.

Riccardo Sinigallia è autore, musicista, produttore. Ha collaborato con artisti come Niccolò Fabi, Max Gazzè, Frankie hi-nrg mc, Coez, Luca Carboni e persino Gigi Proietti. Membro dei Tiromancino nei primi anni 2000, è co- autore di brani simbolo come La descrizione di un attimo, Due destini, Vento d’estate, Cara Valentina, Quelli che benpensano. Ha firmato colonne sonore, pubblicato quattro album da solista e partecipato anche al Festival di Sanremo.